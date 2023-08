Basket, Mondiali 2023: Usa ok contro la Grecia, Doncic trascina la Slovenia

Due su due per il team Usa ai Mondiali di basket. Nel gruppo C, dopo la vittoria sulla Nuova Zelanda, gli statunitensi superano anche la Grecia orfana di Antetokounmpo per 109-81. Austin Reaves chiude con 15 punti, mentre sono 13 a testa a referto per Jalen Brunson ed Anthony Edwards. Buoni segnali anche da Slovenia e Serbia. Luka Doncic si conferma ai suoi livelli con 34 punti e 10 rimbalzi nella vittoria degli sloveni sulla Georgia per 88-67 nella seconda giornata del girone F. Nel gruppo B, invece, la Serbia si impone per 94-77 su Portorico con 17 punti a testa per Nikola Jovic e Bogdan Bogdanovic, oltre alla doppia doppia di Nikola Milutinov (12 punti e 15 rimbalzi).

Nel gruppo G c’è il successo per la Costa d’Avorio sull’Iran per 71-69, mentre la Spagna si è imposta 96-78 sul Brasile. La squadra di Scariolo manda quattro giocatori in doppia cifra: Aldama stampa a referto 15 punti, uno in meno per Hernangomez, mentre Nunez e Diaz chiudono rispettivamente con 13 e 11 (con 3/3 dall’arco). Prima ancora era arrivato il secondo ko per la Cina nel gruppo B della rassegna iridata: la formazione asiatica è uscita sconfitta per 89-69 nel confronto con il Sud Sudan, che trova la prima vittoria dopo la sconfitta all’overtime contro Portorico. Nel gruppo F, invece, Capo Verde ha battuto il Venezuela per 81-75. Inoltre, nel girone C la Nuova Zelanda ha bisogno di un tempo supplementare per imporsi 95-87 sulla Giordania.