Salernitana-Udinese, Candreva on fire: che gol su punizione (VIDEO)

di Giorgio Billone 33

Il video del gran gol di Antonio Candreva in Salernitana-Udinese. Punizione ben congegnata dai campani, con Mazzocchi che la tocca per il tiro di seconda dell’esterno numero 87, che fa partire un tiro perfetto, lui che è un gran tiratore dalla distanza, e fulmina Silvestri. Un gol e un assist, davvero on fire il laterale destro dei granata, sempre più uomo chiave della squadra.