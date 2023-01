Salernitana-Torino 1-1, Candreva: “Il nostro è un cammino duro, dobbiamo trovare equilibrio”

Il centrocampista della Salernitana, Antonio Candreva, al termine del match della diciassettesima giornata di Serie A 2022/2023 pareggiato 1-1 contro il Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Questo è un punto che vale moltissimo, ottenuto contro una squadra forte. Nella prima frazione di gara non siamo stati all’altezza, ma nella ripresa abbiamo fatto una bella prestazione con voglia di recuperare. Sappiamo che è il nostro è un cammino duro, dobbiamo restare concentrati per combattere le altre battaglie. Rendiamo la vita troppo facile agli avversari in fase di tiro, dobbiamo lavorare per migliorare già da martedì. Ci manca continuità, dobbiamo trovare una via di mezzo in questi alti e bassi. Sono a disposizione del mister con grande entusiasmo”.