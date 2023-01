Ana Marija Rebic, l’allieva di Ljubicic che ha incantato il Lemon Bowl 2023: “Sogno di diventare la numero uno”

La rassegna del Lemon Bowl è da sempre un palcoscenico interessante, data la possibilità di scrutare dei possibili prospetti tennistici italiani ma non solo. Anche la 39a edizione è riuscita a rispettare questa tradizione, consegnando, agli archivi, tra gli altri, il cammino di Ana Marija Rebic. La piccola tennista croata, classe 2013, ha stupito tutti con una cavalcata netta e senza sbavature, perdendo solo tre game in tutto il torneo e vincendo il titolo tra le under 10 in finale contro la polacca Hanna Cyronek per 6-0 6-0. Rebic, cognome già legato al mondo dello sport anche grazie allo zio Ante (calciatore dell’AC Milan), è allieva di Ivan Ljubicic; è proprio a Zagabria, alla Ljubicic Tennis Academy, che sta formando il suo gioco. “Questo per me è stato il primo torneo internazionale, ho provato emozioni fortissime e conosciuto tantissimi amici – ha raccontato Rebic –. Gioco a tennis da quando ho tre anni e viaggiare con la mia famiglia per giocare una competizione come questa è stato bellissimo”.

Colpi da fondo molto solidi, con un’accelerazione di rovescio impressionante, buon approccio mentale alla partita ed infine il servizio, colpo sul quale c’è il più ampio margine di miglioramento: “Sono molto felice del mio tennis, ho giocato con aggressività per tutto il torneo, credendo nei miei colpi proprio come Ljubicic mi dice”. La piccola Ana Marija è già nel team della nazionale croata, dove insieme ad altri coetanei forma una truppa interessante per il futuro del tennis internazionale: “Giocare per la nazionale è fantastico, anche lì ho conosciuto molti amici che giocano a tennis davvero molto bene. Per me è anche un onore essere parte della Ljubicic Tennis Academy, ho parlato con Ivan che è molto contento dei miei progressi e per questa bella vittoria”.

Messa in bacheca la ‘coppa dei limoni’ Rebic è già proiettata verso il futuro, tra modelli d’ispirazione e grandi sogni: “Il mio idolo nel mondo del tennis è Novak Djokovic, adoro i suoi colpi ma soprattutto apprezzo molto la sua longevità, perché rimanere così tanto tempo al top della forma è molto difficile. Nel 2023 inizierò a giocare i tornei del circuito Tennis Europe, ma naturalmente spero di essere qui il prossimo anno per giocare anche nella categoria under 12. Il mio più grande sogno è quello di diventare numero uno del mondo tra qualche anno”. Una famiglia al suo costante supporto, un coach di grande eccellenza ma soprattutto la convinzione dei più forti: Ana Marija Rebic ha dato a tutti un assaggio di quel che potrà essere in futuro, quando l’apice del tennis femminile potrebbe davvero parlare croato.