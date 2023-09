Salernitana, Sousa: “Sono molto orgoglioso dei ragazzi, partita complicata”

Il tecnico della Salernitana Paulo Sousa parla ai microfoni di Dazn dopo l’1-1 contro il Frosinone: “Sono molto orgoglioso di quello che hanno fatto i ragazzi, in una partita molto complicata. Alla prima situazione abbiamo subito gol, ma abbiamo preparato bene la partita. Siamo riusciti ad uscire bene, possiamo incidere di più sulle corsie esterne, ma va dato merito all’avversario. La reazione del secondo tempo? Anche durante la prima frazione abbiamo proposto ciò che avevamo provato, ho chiesto di essere più tranquilli, di cancellare la dinamica negativa e non avere fretta, serviva prendere decisioni corrette. È stata una partita aperta dove potevamo vincere sia noi che loro. Il punto? Ci deve dare la consapevolezza della nostra forza, dobbiamo continuare a lavorare sia a livello che collettivo che individuale per poter inserire nel miglior modo possibile i giocatori appena arrivati. Si vede la voglia dei nostri giocatori di tornare a vincere il prima possibile. Cabral? Può giocare in diverse posizioni, può tirare sempre di più perché sa tirare e ha potenza. Dia? Sta lavorando per rientrare il più presto”.