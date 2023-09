Nations League 2023/2024, ottimo esordio di Soncin: l’Italia batte 1-0 la Svizzera

L’Italia batte la Svizzera per 1-0. Nella gara di debutto nella Women’s Nations League, le azzurre conquistano la vittoria in trasferta contro le svizzere. Dopo un primo tempo privo di reti, Caruso sblocca la partita al minuto 64. Il colpo di scena più rilevante del match è l’abbandono del campo da parte di Caruso, vittima di una gomitata in faccia. La Nazionale inizia il percorso in Nations League con il piede giusto.

La prima metà di partita non regala grandi colpi di scena. Nonostante il ritmo di gioco serrato e intenso, nessuna delle due squadre riesce ad avere una reale e pericolosa possibilità di segnare una rete. Protagonisti di questa prima metà di gara sono i numerosi falli da una parte e dall’altra, con il primo tempo costretto a protrarsi di cinque minuti per recuperare. L’atmosfera si scalda quando le due nazionali tornano in campo. Parte in attacco l’Italia, che già nella prima fase di partita aveva dimostrato aggressività. Dopo diversi tentativi falliti, è Caruso che riesce a mandare la palla tra i pali svizzeri, portando le azzurre in vantaggio al minuto 64. Pochi minuti dopo, l’Italia deve rinunciare a Bartoli, che in un contatto subisce una gomitata ed esce dal campo con il naso sanguinante. Nell’ultima fase di partita, la Svizzera si fa più pericolosa e si avvicina più volte al pareggio. Non c’è però abbastanza tempo per trovare il gol e l’Italia vince. Si tratta del primo successo in Nations League, torneo valido per la qualificazione olimpica a Parigi 2024. Solo la prima di ogni girone passerà alla fase finale.