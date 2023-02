Salernitana, Sky Sport: Paulo Sousa a un passo dalla panchina dei campani

La Salernitana sta per cambiare nuovamente la propria guida tecnica. Dopo la sconfitta subita nello scontro diretto della ventiduesima giornata di Serie A con il Verona, infatti, il club campano avrebbe deciso di esonerare Davide Nicola per la seconda volta nell’arco di poche settimane. Se la prima volta l’allenatore è stato richiamato per mancanza di alternative, questa volta la società granata sembrerebbe aver trovato il profilo giusto per la panchina. Stando a quanto riportato da Sky Sport la Salernitana avrebbe scelto l’ex tecnico della Fiorentina Paulo Sousa, che sarebbe ad un passo dalla firma. Nelle prossime ore ci saranno sicuramente degli aggiornamenti in merito.