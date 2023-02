Juventus, Bonucci si allena in gruppo: sarà a disposizione per la gara con il Nantes

A due giorni dalla partita casalinga contro il Nantes, andata degli spareggi per accedere agli ottavi di finale di Europa League, la Juventus ha proseguito l’avvicinamento al match con un’altra seduta di allenamento mattutina. Dopo il lavoro per gruppi svolto ieri, oggi la squadra si è ricompattata e, al JTC Continassa, c’è stato spazio per “esercitazioni tecniche dedicate alla fase di non possesso, atteggiamento di squadra e combinazioni di gioco per la finalizzazione su cross”, come si legge su Juventus.com. In vista della sfida contro i transalpini, si segnala il recupero di Leonardo Bonucci, come era già stato preannunciato da Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida di domenica scorsa contro la Fiorentina: oggi il capitano ha lavorato regolarmente in gruppo. Domani, vigilia della partita di coppa, la Juventus svolgerà una rifinitura aperta ai media nella parte iniziale, alle 14.30 ci sarà la conferenza stampa del tecnico e di un giocatore. Alle 18, invece, sarà il Nantes a testare il prato dello Stadium con rifinitura preceduta, alle 17.15, dalla conferenza stampa del tecnico e di un giocatore.