Salernitana, Semplici in pole per la panchina: superata la concorrenza di Iachini e D’Aversa

Leonardo Semplici si appresta a diventare il nuovo allenatore della Salernitana. Manca ancora l’accordo definitivo, ma l’ex Spal e Cagliari parrebbe in pole position per subentrare a Davide Nicola, mandato via dopo il clamoroso 8-2 subito a Bergamo e un inizio di stagione non positivo. Nella giornata di mercoledì potrebbe arrivar l’ufficialità per l’allenatore toscano che ha battuto dunque la concorrenza di Beppe Iachini e Roberto D’Aversa, gli altri tecnici sondati dal club campano.