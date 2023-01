Polonia, Steven Gerrard possibile nuovo ct: trattative avanzate

La Polonia è alla ricerca di un nuovo commissario tecnico e il nome principale sarebbe quello di Steven Gerrard. Sarebbe infatti l’ex allenatore dell’Aston Villa l’uomo in trattativa con la federcalcio polacca, che sta lavorando per sostituire Czeslaw Michniewicz. Quest’ultimo è stato duramente criticato per lo stile difensivista, nonostante la qualificazione alla fase a eliminazione diretta in Qatar: un risultato che alla Polonia mancava dal Mondiale di Messico 1986.

Sul tema è intervenuto il presidente della federcalcio polacca, Cezary Kulesza, che non ha fatto alcun nome pur spiegando la situazione. “Spero che potremo annunciare il nuovo ct entro la fine del mese, ma non è tutto sotto il nostro controllo – spiega – Sto aspettando una risposta dall’altra parte, capire se dobbiamo cambiare qualcosa nelle nostre condizioni o se invece vuole accettare i nostri termini.”