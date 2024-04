Salernitana-Sassuolo, Colantuono: “La reazione finale aumenta il rammarico”

“La reazione finale aumenta il rammarico perché sui due gol potevamo fare decisamente meglio. Ovviamente mi tengo la reazione e devo ripartire da questo, ma siamo consapevoli che avevamo preparato un altro tipo di gara. Dopo lo 0-2 ho temuto potesse finire in tragedia dal punto di vista sportivo. Il Sassuolo è una buona squadra e la classifica non rispecchia i suoi valori”. A dirlo in conferenza stampa è il tecnico della Salernitana, Stefano Colantuono dopo il 2-2 casalingo contro il Sassuolo nell’anticipo della trentunesima giornata di Serie A. Sul rapporto col presidente Iervolino: “In questi giorni ci siamo sentiti come sempre. CI ha chiesto di non mollare e di chiudere dignitosamente la stagione. La società non ci fa mancare niente”. Belle parole per il pubblico: “Conosco perfettamente la tifoseria di Salerno: quando spinge è in grado di farti vincere le partite da sola. I tifosi sono trascinanti, amano visceralmente la squadra e fanno la differenza. Ed è anche per loro che dobbiamo cercare di chiudere nel migliore dei modi possibile”.