F1, qualifiche GP Giappone 2024: programma, date, orari e diretta tv

Nel fine settimana tra il 5 e il 7 aprile, la Formula 1 sbarca in Giappone. Il circuito di Suzuka è pronto ad ospitare una nuova edizione del Gran Premio nipponico, quest’anno previsto come quarto appuntamento del mondiale. Negli anni passati, l’evento si trovava tra gli ultimi slot del calendario, ma il Circus lo ha anticipato nel tentativo di evitare i monsoni, da sempre un problema del fine settimana. La terra del sol levante vanta un eroe di casa per questo weekend: Yuki Tsunoda, pilota della Visa CashApp Racing Bulls.

Le qualifiche del Gran Premio andranno in scena sabato 6 aprile. Il semaforo verde del Q1 è previsto per le 08:00 italiane e la sessione terminerà attorno alle 9:00, con l’assegnazione della pole position al pilota più veloce. Le qualifiche saranno visibili in diretta agli abbonati Sky sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport F1, mentre saranno disponibili anche in streaming sulle piattaforme di Sky Go e NOW. In alternativa, Sportface.it vi offrirà la diretta testuale con tutti gli aggiornamenti minuto per minuto, senza lasciarvi mai soli.