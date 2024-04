Sassuolo, Carnevali contro Sozza: “Non meritavamo un arbitraggio del genere, fallo su Defrel clamoroso”

“Non ho visto Ballardini, credo che abbia tutti i motivi per essere arrabbiato. Per una partita così importante, per noi che ci giochiamo la salvezza, non meritavamo certamente un arbitraggio di questo genere”. L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, parla così dopo il 2-2 con la Salernitana ai microfoni di Dazn attaccando la direzione arbitrale di Sozza di Seregno. “Credo che il Sassuolo si è sempre dimostrato sotto questo aspetto una società modello – ha proseguito ai microfoni di Dazn – Non ci siamo mai lamentati di nulla, ma credo che mister Ballardini abbia tutte le ragioni, perché questa partita è stata condizionata soprattutto dal fallo su Defrel, clamoroso (che poi propizia il 2-2 di Maggiore ndr). E credo che proprio riguardando questo fallo Ballardini si sia incavolato molto, giustamente”.

Carnevali non si dà pace: “È una cosa fuori dal normale, al di là del giudizio dell’arbitro e non poterlo nemmeno far rivedere dopo. Per cui credo che oltre questo avrei anche qualche dubbio sul calcio di rigore, perché anche lì non si riesce a capire in che modo. Però sono le decisioni che prende l’arbitro e ci possono costare care, per cui in certi momenti l’arbitro deve cercare di arbitrare in un modo un po’ più sereno, che a volte gli manca”, ha concluso.