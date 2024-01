Salernitana-Roma 1-2, De Rossi: “Nel calcio contano duelli più degli schemi, tutto troppo filosofico”

“Bisogna essere attenti perché altrimenti le partite contro le squadre forti come la Salernitana le perdi. All’intervallo ho detto che se facciamo possesso palla lento non tiriamo mai in porta e così ne perdiamo parecchie di partite. Se invece andiamo dentro come degli avvoltoi siamo una squadra forte. C’è da lavorare nel capire i momenti della partita. Nel calcio possiamo parlare di schemi e di tutto il resto, ma vanno vinti i duelli. Il calcio è tutto lì, il resto è tutto troppo filosofico”. Così Daniele De Rossi, allenatore della Roma, parla dopo la vittoria contro la Salernitana ai microfoni di DAZN. Poi, parlando di Pellegrini, il tecnico giallorosso aggiunge: “Non potrei pensare a un capitano migliore. Serio, professionale, coinvolgente con i compagni. Sono stato fuori dalla Roma, ne ho sentite tante in questi anni ma ho trovato uomini seri, attaccati a questa maglia e lui è il degno capitano di questo gruppo”. Infine, su Lukaku, De Rossi sottolinea: “Nel primo tempo è stato l’unico che ci ha dato profondità, ma l’abbiamo servito poco. Ha sofferto, ha lavorato con la squadra, ha aiutato di più rispetto alla scorsa partita e sono soddisfatto di lui. E’ un piacere vedere questo spirito da parte di un campione come lui”.