Salernitana-Napoli, Inzaghi: “Non c’è nessun caso Candreva, voglio il 100%”

Alla vigilia della partita che vedrà la sua Salernitana, reduce dalla convincente vittoria in Coppa Italia per 4-0 contro la Sampdoria, affrontare nel derby campano il Napoli, Pippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa caricando l’ambiente: “Dobbiamo dare seguito alle ultime prestazioni, comincio a intravedere ciò che volevo sin dal primo giorno. Col Napoli si può perdere anche facendo la partita perfetta, ma ci dobbiamo provare. Lo dobbiamo ai tifosi e alla società. Fare un risultato positivo contro di loro sarebbe straordinario. Ikwuemesi non ha i 90 minuti, è stato fermo a lungo. Se sta bene lo schiererò dall’inizio, ma non lo so ancora. Ne beneficerebbe anche Dia. Rende di più con una punta vicino.”

Riguardo al traguardo delle 100 panchine in Serie A ha dichiarato: “Sogno una partita dove la squadra si trascina a vicenda per compiere questa impresa. Comincio a diventare vecchio anche per questo lavoro”. Ha poi continuato: “Non c’è nessun caso Candreva. É il capitano, mi fido ciecamente di lui. Se sta bene, non lo tolgo mai. A Genova ha chiesto lui il cambio.” “Quando sono arrivato sapevo che sarei entrato in un ambiente in difficoltà, ma qui c’è tutto per costruire qualcosa di importante. Voglio che i miei giocatori sudino sempre la maglia, abbiamo tutto per fare un bel campionato e salvarci”.