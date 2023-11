Salernitana-Napoli 0-2, Garcia: “Bene averla sbloccata subito. Raspadori sa fare tutto, ma ha due problemi…”

“Abbiamo iniziato bene, credo sia la prima volta in cui facciamo gol nel primo quarto d’ora. Era un nostro obiettivo sbloccare subito la partita. Poi siamo un po’ calati e su questo dobbiamo migliorare, ma non abbiamo concesso nulla e nel secondo tempo siamo ripartiti giocando con qualità. Ochoa ha fatto bene in un paio di occasioni su Raspadori e Zielinski, ma a forza di attaccare siamo riusciti a chiudere la partita. Contento per Elmas, se lo merita”. Così Rudi Garcia commenta il successo per 2-0 del Napoli a Salerno contro la formazione di Inzaghi.

Su Raspadori: “Sin dal primo momento ho visto in lui tanta qualità. Ha uno grande spirito, tira bene con entrambi i piedi, sa giocare con la squadra. Può giocare da falso nove, da trequartista e anche in altri ruoli. In avanti siamo forti, purtroppo ha davanti Osimhen, per questo abbiamo provato ad attuare scelte diverse per fargli trovare spazio. Ma anche al ritorno di Victor potrà fare bene”, ha aggiunto il tecnico. Su un possibile cambio di modulo: “Dipende dalla rosa che abbiamo a disposizione in quel momento, dall’avversario, da tante cose. Ma sì, è possibile anche spostarci dal 4-3-3. Certamente con questo modulo i giocatori sanno già a memoria cosa fare, ma è pur vero che anche gli avversari ci conoscono meglio quando ci schieriamo in quel modo”.

“Abbiamo fatto il nostro, ora testa alla Champions League. Una partita importante in casa, dobbiamo prenderci tre punti per superare il girone”, conclude Garcia.