Bundesliga 2023/2024, l’Union Berlino incassa la dodicesima sconfitta di fila. Non si ferma il Bayer Leverkusen

Decima giornata per la Bundesliga e il Bayer Leverkusen ottiene la nona vittoria. Prosegue lo straordinario inizio di stagione degli uomini di Xabi Alonso, ancora imbattuti tra campionato, coppa nazionale ed Europa League. Contro l’Hoffenheim, in trasferta, arriva il decimo trionfo consecutivo grazie ad una rete decisiva firmata da Grimaldo che è valsa il 2-3 al 70′. In precedenza la squadra di casa con Stach e Weghorst aveva risposto al doppio vantaggio della capolista con Wirtz e il già citato Grimaldo.

Cade invece il Lipsia, sconfitto con il punteggio di 2-0 dal Mainz per mezzo delle reti di Lee Jae-Sung e Barreiro. Il Friburgo con un rigore al 94° di Grifo riesce a impattare sul 3-3 contro il Borussia Monchengladbach. Pareggio per 1-1 tra Colonia e Augsburg: Maina apre le marcature, Tietz risponde in una partita decisa nel primo tempo.

Crisi senza fine per l’Union Berlino, che incassa quella che è addirittura la dodicesima sconfitta consecutiva tra tutte le competizioni. Leonardo Bonucci partite titolare quest’oggi nel match casalingo contro l’Eintracht, ma gli ospiti dominano e si impongono per 3-0 grazie alla doppietta di Marmoush e alla rete di Nacho che chiude i conti nel finale.