Salernitana-Monza, Palladino: “Affronteremo una squadra forte, in porta giocherà Cragno”

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Salernitana: “Affrontiamo una squadra forte, ma abbiamo preparato bene la gara e scenderemo in campo con la giusta mentalità. Da quando sono qui è una delle settimane in cui abbiamo lavorato meglio. La sconfitta contro il Milan? Peccato per aver giocato male il primo tempo, ma siamo usciti a testa alta contro una grande squadra“.

“Ogni partita è una finale. Ci aspettano quattro scontri diretti, ma penso solo a quello contro la Salernitana. La città di Salerno occupa un posto nel mio cuore e la ricordo con grande affetto – ha proseguito l’allenatore dei brianzoli – Ringrazio il presidente Berlusconi per gli apprezzamenti, ma penso solo alla squadra e alla crescita dei miei calciatori“.

Infine, Palladino ha parlato dei singoli: “Carlos Augusto sarà a disposizione, mentre Rovella andrà valutato per fare chiarezza sui tempi di recupero. In porta giocherà Cragno, si è meritato quest’opportunità. Carboni è un giovane interessante, contro il Milan è entrato con grande personalità. Paletta? Siamo amici dai tempi di Parma, ma non ho avuto molto tempo per lavorare con lui“.