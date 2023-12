Salernitana-Milan finisce in rissa: Florenzi scatena il parapiglia, Fiorillo lo spinge e viene espulso

Salernitana-Milan finisce in rissa. Nel recupero Florenzi prova a velocizzare le operazioni a bordocampo per la ripresa del gioco con una rimessa laterale per i campani, ma spinge un membro dello staff dei padroni di casa, facendo infuriare tutta la panchina avversaria. Intervengono tutti i giocatori e si crea un parapiglia, alla fine viene espulso Fiorillo che ha spinto a sua volta Florenzi per vendicarsi. Dopo oltre due minuti di caos l’arbitro Doveri riporta la calma.