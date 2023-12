Pagelle Monza-Fiorentina 0-1: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle e il tabellino di Monza-Fiorentina 0-1, match della diciassettesima giornata di Serie A 2023/2024. Decisiva la rete di Lucas Beltrán che ha trovato il gol nelle ultime tre partite di campionato (nel mezzo una panchina con la Roma), dopo che era rimasto a secco di reti in tutte le precedenti 11 di Serie A. Una vittoria preziosa per i viola che si portano a quota 30 punti in classifica, momentaneamente al quarto posto, a -3 dal Milan.

La Fiorentina in avvio di gioco ha subito due chance clamorose. Una la sfrutta, l’altra la sciupa. Al 7′ Di Gregorio sbaglia il passaggio e regala palla a Beltran che devia in rete. Un minuto dopo Ikone si invola verso la porta, salta Di Gregorio e calcia a porta vuota ma D’Ambrosio recupera e salva sulla linea. Al 30′ la squadra di Palladino prova a colpire in contropiede: Colpani guida la ripartenza e serve Kyriakopoulos che tenta il tiro ma calcia alto. Nella ripresa il Monza fa girare palla, ma i viola non concedono spazi. L’occasione migliore è un sinistro da fuori area di Ciurria, ma anche in questo caso la conclusione è fuori misura. E alla fine è Vincenzo Italiano a prendersi tre punti fondamentali per le ambizioni d’alta classifica dei viola.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 4; D’Ambrosio 7, Pablo Marì 6, Caldirola 6; Pedro Pereira 6 (46′ Colombo 5), Akpa Akpro 6, Gagliardini 5 (46′ Ciurria 6), Kyriakopoulos 6 (83′ Birindelli sv); Colpani 6 (61′ V. Carboni 6), Pessina 5.5; Mota 6 (79′ Vignato sv).

In panchina: Lamanna, Sorrentino, Gori, Izzo, Machin, F. Carboni, Bettella, Maric, Bondo, Cittadini.

Allenatore: Palladino 6.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 6; Kayode 6.5, Milenkovic 6, Ranieri 6.5, Biraghi 6: Duncan 6 (84′ Amatucci sv), Arthur 6.5 (77′ Mandragora sv); Ikone 5.5 (84′ Sottil sv), Barak 6 (56′ Mina 6), Kouame 6; Beltran 7 (46′ Nzola 6).

In panchina: Vannucchi, Christensen, Lopez, Infantino, Parisi, Pierozzi, Brekalo

Allenatore: Italiano 7.

ARBITRO: Sacchi di Macerata 6.

RETI: 7′ Beltran.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Beltran, Marì, Mina, Akpa Akpro, Kayode, D’Ambrosio, Ranieri. Angoli: 1-4. Recupero: 1′ pt, 5′ st.