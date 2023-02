Salernitana-Lazio, Immobile: “La squadra mi ha sempre sostenuto, gruppo unito”

“Ringrazio la squadra e la mia famiglia, che mi hanno sempre sostenuto. Non si poteva sbagliare oggi: Andrea fa 4 mesi e domani è il mio compleanno”. Queste le parole di Ciro Immobile, autore della doppietta decisiva nel 2-0 della sua Lazio contro la Salernitana, ai microfoni di Lazio Style Channel. “Sapevamo che oggi sarebbe stata difficile, il cambio di allenatore è sempre una marcia in più. Siamo stati bravi a passare in vantaggio e poi a gestire. Ero sicuro che prima o poi il gol sarebbe arrivato, ero tranquillo. Anche oggi abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo, tutti quelli che hanno giocato hanno dimostrato di essere fondamentali”, conclude il centravanti biancoceleste.