Torino-Cremonese, Juric: “Gara difficile, servirà pazienza. Berisha si allena male e l’ho messo fuori”

Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Cremonese, match della ventitreesima giornata di Serie A 2022/2023: “Mi aspetto una partita difficile contro una squadra che ha forza e rapidità in attacco. Dovremo essere pazienti ed evitare di farci sorprendere in contropiede. Ho un gruppo fantastico che vuole fare bene e ha voglia di migliorarsi. Bisogna pensare gara dopo gara, con la consapevolezza che non ce ne sono di scontate. Ciò non vuol dire però non avere ambizioni“.

“Toro solo fisico? Salta all’occhio perché spesso pressiamo alto, ma di recente abbiamo dominato anche in termini di possesso e chance create. Peccato per la poca concretezza, altrimenti il prodotto sarebbe completo. Ci manca l’ultimo pezzo visto che la fase difensiva è ottimale, abbinata al possesso – ha proseguito il tecnico granata – A gennaio avevo chiesto un attaccante. Volevo Ilic e un centravanti. Con Pellegri saremmo stati a posto, ha dimostrato cosa potrebbe essere e talvolta è imprescindibile. Tuttavia sono situazione che capitano e a inizio anno l’avevamo messo in conto. Piena fiducia dunque a Sanabria e magari ci inventiamo qualcosa“.

Juric ha poi fatto il punto della situazione su Etrit Berisha: “Fatica a fare il secondo e per questo si allena male. Lo scorso anno è stato molto importante, ma adesso non vuole accettare la situazione. Ho deciso di farlo allenare a parte, Gemello farà il secondo. In caso di emergenza, tuttavia, resta un giocatore del Torino“.

Infine, sugli altri singoli: “Ilic non è al massimo, ma non ha saltato neppure un allenamento in settimana. Radonjic ha avuto le sue occasioni, ma mi aspetto di più da lui. In questo momento vedo di più Karamoh, ha grande voglia. Adopo non credo che partirà titolare visto che ha saltato gli ultimi allenamenti per una botta rimediata in settimana. Non ho ancora deciso con chi sostituire Ricci, ma mi auguro che continui a recuperare come sta facendo e sia a disposizione già per il derby. Vlasic ha avuto un problema ed è da valutare. Pellegri non so quando tornerà, per Lazaro è lunga. Aina può giocare da entrambi i lati, ma lo preferisco a destra. Alternerò lui, Singo e Vojvoda, ma all’occorrenza anche Rodriguez“.