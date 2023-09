Salernitana-Inter 0-4, Lautaro Martinez: “Sempre pronto quando il mister mi chiama, oggi importante vincere”

“Oggi era il pane per noi. Abbiamo perso col Sassuolo una partita non meritando, prendendo due gol per errori nostri. Oggi dovevamo vincere, abbiamo creato occasioni sbagliando sottoporta. Poi il gol è arrivato nella ripresa”. Queste le parole di Lautaro Martinez ai microfoni di Sky dopo il poker decisivo nel 4-0 dell’Inter contro la Salernitana. “Abbiamo iniziato bene poi con le nazionali ci alleniamo meno e questo si sente. Ora abbiamo recuperato. Dobbiamo essere sempre pronti per quando il mister ci chiama. Io cerco di crescere fuori e dentro il campo, lo faccio in famiglia coi miei figli che sono sempre presenti e lo faccio anche in campo”.