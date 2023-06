Salernitana, il ds De Sanctis si sbilancia: “Il nostro progetto proseguirà con Paulo Sousa”

La Salernitana ha intenzione di continuare anche la prossima stagione con Paulo Sousa. A confermarlo è il direttore sportivo Morgan De Sanctis: “Il mister è arrivato a febbraio, ha accettato la nostra sfida. Ne è uscito fuori un accordo contrattuale che prevede un’opzione unilaterale da parte della Salernitana per rinnovare il contratto. Questa opzione è stata esercitata. Allo stesso tempo c’è l’opportunità da parte dell’allenatore di prendersi una riflessione se continuare o meno. Vi posso dire che in questo periodo c’è un allineamento al cento per cento. Da parte mia, da parte della proprietà, c’è la convizione che il progetto Salernitana proseguirà con Paulo Sousa”.

“È stato fatto un lavoro importante, ma ero sicuro che la squadra allestita avrebbe ottenuto i risultati auspicati e che tutto si sarebbe ricondotto alla stagione che, poi, è stata – sottolinea ancora De Sanctis – Avevo detto che l’obiettivo era salvarsi alla penultima giornata. Ci siamo salvati a tre giornate dalla fine”. È poi il momento di parlare del mercato: primo obiettivo è sfoltire la rosa. “Ci sono dei giocatori che non rientrano nel progetto e saranno esclusi. C’è la piena disponibilità a trovare delle soluzioni ma mi aspetto che le controparti siano più comprensibili, altrimenti la nostra posizione sarà più dura”.