“Chi ha rapito Roger Federer?”, il giallo sportivo-distopico di Valesio

Poco meno di un anno fa, Roger Federer ha annunciato ufficialmente l’addio al tennis, ma resta uno dei campioni più amati del mondo dello sport. Ora, è anche protagonista di un nuovo romanzo, un giallo distopico ambientato nel mondo dello sport, dal titolo “Chi ha rapito Roger Federer?”, scritto da Piero Valesio ed edito da Abosolutely Free. Ambientato a Roma nel 2040, nel periodo degli Internazionali d’Italia, siamo in un’epoca storica in cui lo sport del pianeta è in mano a organizzazioni transanazionali in guerra l’una con l’altra. L’ex tennista svizzero è chiamato a fare da mediatore tra le fazioni, ma qualcosa andrà storto e toccherà ad un aspirante giornalista e ad un commissario di polizia risolvere l’enigma. Un futuro in cui l’ego dei potenti la fa da padrone, ma con possibilità di una redenzione. Chiamata Roger Federer.