Salernitana, Iervolino: “Calcio italiano va curato, vogliamo la riforma dei campionati”

“Dobbiamo tirare tutti verso la stessa direzione. Il calcio italiano in questo momento è un malato che va curato quindi ci sono tanti problemi. Contratti dei calciatori, problema degli stadi, problemi dei rapporti con gli agenti. Quindi abbiamo discusso di tante cose. Sicuramente ci rivedremo perché il problema va risolto in tutte le sue declinazioni, però mi è sembrata una riunione proficua con una convergenza unanime di tutte le parti”. Così il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, al termine dell’incontro informale tra club di serie A e il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, con al centro la riforma del calcio italiano in vista dell’assemblea straordinaria indetta per modificare lo statuto cancellando il diritto di veto, prevista per l’11 marzo. “Se la riforma dei campionati si farà? Ci stiamo provando. Sicuramente la questione delle promozioni e delle mutualità è una questione ad ampio raggio che deve trovare anche qui una convergenza, non solo all’interno delle squadre di serie A ma anche di quelle della Lega Pro e Serie B, quindi ci stiamo provando”. Iervolino ha proseguito tenendo a sottolineare che in base a “una proposta che abbiamo abbozzato, secondo me ci possiamo riuscire, una riforma portata avanti dal presidente Gravina che troviamo comunque molto intelligente”. Alla domanda sul mercato, il patron granata ha ammesso: “Abbiamo ancora tempo e queste sono riunioni proficue anche in quest’ottica”.