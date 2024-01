C’è il derby Lazio-Roma, il Parlamento chiude prima: limitata la discussione sulle armi all’Ucraina

Chiusura per derby. C’è Lazio-Roma e secondo quanto riportano diverse testate, il Parlamento italiano chiuderà i battenti in anticipo quest’oggi, allo scopo di far sì che i deputati e i senatori tifosi di una o dell’altra squadra possano raggiungere lo stadio Olimpico, dove il fischio d’inizio è fissato per le ore 18, oppure casa per seguire la partita in tv. Camera e Senato, infatti, avrebbero deciso di fermare i lavori in anticipo rispetto al previsto, come riportano Il Fatto Quotidiano e Huffington Post.

La volontà dei parlamentari, che appare trasversale a livello di schieramenti politici, sarebbe di fare di tutto per stringere i tempi e per raggiungere questo obiettivo è arrivata la richiesta di evitare la discussione generale al Senato dopo le comunicazioni del ministro della difesa Guido Crosetto sulla proroga dell’invio delle armi all’Ucraina. La prassi prevede un intervento per tutti i senatori che vogliano prendere parola, ma sembra ormai cosa fatta per la cancellazione per oggi di questo momento.

Alla Camera i lavori potrebbero finire intorno alle ore 17.30. Dopo il question time, che finirà alle ore 16, è previsto il voto finale sul decreto per il Piano Mattei, ma in seguito al voto degli ultimi emendamenti e del provvedimento conclusivo, si va verso il rinvio dei lavori a giovedì, in contrasto con l’ordine del giorno di discutere anche altri due ddl, quello sugli illeciti agro-alimentari e quello sulla prescrizione.