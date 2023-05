Salernitana-Fiorentina, Martinez Quarta ammonito: era diffidato, salta il Napoli

Il difensore della Fiorentina, Lucas Martinez Quarta, è stato ammonito al 56′ del match contro la Salernitana e salterà la prossima gara. L’argentino, che ha ricevuto un giallo per aver firmato una ripartenza di Dia, era infatti diffidato e non ci sarà contro il Napoli, nel match della 34^ giornata di Serie A. Perdita importante per Italiano, costretto a correre ai ripari in difesa.