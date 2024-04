Salernitana-Fiorentina 0-2, Colantuono: “Nulla da dire ai ragazzi, Dia scelta della società”

Il tecnico della Salernitana Colantuono ha commentato, ai microfoni di Dazn, la sconfitta arrivata in casa contro la Fiorentina per 2-0: “Potevamo fare qualcosa in più noi; dispiace poi prendere così quei gol nel finale. Erano evitabilissimi a mio avviso. Un pareggio non avrebbe cambiato la classifica ma ci avrebbe dato morale. Dispiace per i ragazzi, per la nostra gente, per la proprietà e per il presidente. Ai ragazzi posso dire poco. Dia? E’ fuori rosa. Io non ho problemi con lui. La società ha preso però questa decisione. Altri invece sono fuori per problemi fisici ed è un peccato, perché ci avrebbero fatto comodo. Non penso alla retrocessione, penso solo a giocarmele tutte sino alla fine”, ha concluso Colantuono. Per la matematica retrocessione della Salernitana manca ormai un piccolo passo”.