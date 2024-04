Under 17 Alessandria: rissa tra giocatori e arbitro donna insultata e aggredita

Schiaffi e pugni tra giocatori e un’aggressione incresciosa al direttore di gara, una giovane donna, Emily Biolatto, che ha preferito sospendere la partita. Teatro dell’accaduto è stato un incontro di calcio che si è trasformato in rissa al campo Garrone di Arquata Scrivia, nell’Alessandrino, durante il match tra Arquatese e Viguzzolese, per il campionato provinciale Under 17 il 14 aprile scorso. Lo scrivono La Stampa e il Corriere, sulle pagine locali.

L’episodio, come emerge dal comunicato del giudice sportivo di Alessandria, basato sulla relazione arbitrale, è nato da un fischio dell’arbitro, che ha visto la reazione del tecnico della Viguzzolese, Corrado Grassano, e una rissa in campo tra i giocatori e alcuni dirigenti delle due formazioni. A quel punto Guido Melotti, assistente di parte Viguzzolese, si era avvicinato con atteggiamento minaccioso all’arbitro Biolatto, l’aveva insultata, accusandola per quanto stava accadendo, e le aveva stretto per qualche secondo il collo.

La dirigente di gara aveva quindi sospeso l’incontro, soccorsa da un poliziotto in tribuna e dalla squadra del posto. I provvedimenti presi per i dirigenti sono di una squalifica fino a ottobre 2028 per Melotti e fino a novembre 2024 per Stefano Giommi dell’Arquatese, mentre l’allenatore della Viguzzolese, Grassano, è stato interdetto fino a fine dicembre di quest’anno. Sono stati quattro i giocatori espulsi e uno di loro, dell’Arquatese, è stato squalificato per otto gare, gli altri tre, uno dell’Arquatese e due della Viguzzolese, per quattro gare.