Salernitana, De Sanctis: “Paulo Sousa ci aiuterà, ha voluto fortemente questo club”

In attesa del comunicato che ufficializzerà Paulo Sousa come nuovo allenatore della Salernitana, è il ds Morgan De Sanctis a confermare l’ingaggio del tecnico portoghese. “C’era tanta volontà da parte della società e del mister – le sue parole – Non è un mistero che abbiamo ascoltato altri candidati ma va riconosciuto a Paulo Sousa che, assieme ad altri e più di altri, ha voluto fortemente la Salernitana. È un profilo internazionale, ha grande esperienza, ha grande conoscenza di calcio e siamo convinti che possa darci una mano sin da subito”. L’ex tecnico della Fiorentina firmerà un contratto di 24 mesi.