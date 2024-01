Salernitana, contatti per Mario Balotelli: possibile accordo fino a giugno

La Salernitana pensa concretamente a Mario Balotelli come rinforzo offensivo in questa sessione di trasferimenti di gennaio. La trattativa è stata impostata sulla base di un accordo per sei mesi, senza un’opzione per una riconferma qualora la squadra dovesse evitare la retrocessione dal massimo campionato. Possibile ingaggio di circa 500mila euro più un eventuale bonus sulle reti segnate. Nelle ultime ore i colloqui con l’entourage dell’attaccante dell’Adana si sono intensificati. Nel frattempo per la difesa si raffreddano le piste che portano a Boateng e Manolas. Riprende vigore invece la possibilità che Palomino accetti la destinazione granata.