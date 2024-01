Serie B 2023/2024: la Reggiana frena il Como, vittorie pesanti per Cremonese e Ternana

Maturano risultati importanti e sorprendenti nel pomeriggio in compagnia della Serie B 2023/2024. Nella ventunesima giornata a sorridere è la Cremonese, che torna a vincere in trasferta sbancando La Spezia grazie a un gol di bomber Coda e approfitta degli scivoloni di alcune rivali per la promozione diretta. I ragazzi di Stroppa faticano nel primo tempo, al 54′ poi arriva il gol da parte di Coda che scatena tra l’altro la rabbia dei tifosi liguri, che lanciano fumogeni in campo e costringono l’arbitro a interrompere il gioco, con capitan Nikolaou che convince la curva a fermarsi. La partita riprende ma succede poco e i padroni di casa sono assai sfiduciati. Nel recupero si fa male l’assistente 1, entra il quarto uomo ma i ragazzi di D’Angelo non hanno la forza per ribellarsi al risultato e ora sono ultimi in classifica insieme alla FeralpiSalò, che li aggancia grazie alla grande vittoria contro il Catanzaro.

Continuano i problemi in trasferta per i calabresi, che vengono travolti per 3-0 dalla formazione di Zaffaroni nello scontro tra neopromosse: Kourfalidis, Compagnon e La Mantia (rigore) siglano le tre reti che regolano la squadra di Vivarini, ora vicina a perdere la sesta posizione. Frenata importante in altissima classifica per il Como, che pareggia per 2-2 sul difficile campo della Reggiana: vantaggio con Gondo per i ragazzi di Nesta, poi la rimonta ospite targata Gabrielloni e Cutrone, ma c’è il pareggio di Girma in un finale convulso in cui vengono ammoniti Portanova, Cigarini e lo stesso Girma, tutti diffidati che a Bari non ci saranno.

La Ternana dimostra che può salvarsi e batte con un secco 3-1 il Cittadella, che arriva alla sconfitta dopo una striscia record di risultati positivi: al Liberati è show di Pereiro: l’ex Cagliari non è certo un giocatore da campionato cadetto e dopo due assist (per Carboni e Lucchesi) segna anche un gol meraviglioso, aveva rimesso in precedenza tutto in parità, ma in modo vano, Luca Pandolfi. Infine, 1-1 giusto tra Brescia e Sudtirol: apre i giochi Pecorino con lo stacco vincente, c’è il pareggio su rigore a opera di Borrelli e prosegue il trend da metà classifica per tutte e due.