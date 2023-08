Salernitana-Augsburg 2-1: il tabellino dell’amichevole

La Salernitana batte 2-1 l’Augsburg in amichevole all’Arechi. Al 52′ l’Augsburg trova il vantaggio su calcio di rigore dopo un fallo di M. Coulibaly su Gumny in area: dagli undici metri si presenta Tietz che non sbaglia. Al 59′ c’è il pari della Salernitana con Lassana Coulibaly che conduce palla e conclude con un gran destro a giro. Tredici minuti più tardi c’è spazio anche per il 2-1: ancora Coulibaly lancia Candreva che scarica in area per Botheim, bravo a depositare in rete per il 2-1 definitivo. Nel finale Costil salva su Mbuku e Jensen.

Salernitana – Augsburg 2 – 1

Reti: 8’ st Tietz (A), 14’ st Coulibaly L. (S), 29’ st Botheim (S).

Salernitana: Costil, Bradaric, Sambia (45’ st Sfait), Bohinen (32’ pt Coulibaly M.), Botheim, Coulibaly L., Kastanos (24’ st Maggiore), Gyomber (31’ st Gyomber), Lovato, Candreva (45’ st Iervolino), Pirola. All. Paulo Sousa

A disposizione: Allocca, De Matteis, Boultam, Bronn, Motoc.

Augsburg: Koubek, Gumny (24’ st Stanic), Pedersen (28’ st Zehnter), Beljo, Uduokhai, Tietz, Iago (38’ st Bazee), Bauer, Jensen, Mbuku, Komur. All. Enrico Maaben

A disposizione: Dahmen.

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli.

Assistenti: Daisuke Emanuele Yoshikawa (sez. Roma 1) – Domenico Fontemurato (sez. Roma 2).

IV Uomo: Marco Guida (sez. Torre Annunziata).

Ammoniti: Gyomber (S), Uduokhai (A)

Angoli: 1 – 11

Recupero: 2’ st.