Boxe, Jake Paul vs Nate Diaz stanotte in tv: orario e diretta streaming

Tutto pronto per la sfida tra Jake Paul e Nate Diaz. Si parte alle 02:00 nella notte tra sabato 5 e domenica 6 agosto presso l’American Airlines Center di Dallas, in Texas. Dopo la sconfitta contro Tommy Fury, fratellastro di Tyson, Paul cerca il rilancio. Di fronte c’è un nome noto delle arti marziali miste, come diversi avversari affrontati dallo youtuber in carriera: come Ben Askren, Tyron Woodley e Anderson Silva (tutti battuti). L’incontro prevede dieci round. Come detto, si parte alle 02:00, ma il match principale non inizierà prima delle 04:00. L’intera riunione sarà trasmessa in Italia in pay per view su Dazn al prezzo di 9.99 euro.

“Sono in ottima forma al 100%. Mi sento al meglio. Ho portato una squadra completamente nuova. Mi sento bene. Quando sarò in forma e avrò il tempo giusto per prepararmi, vedrai una versione diversa. La migliore versione di Jake Paul che abbiate mai visto”, le parole di Jake Paul in una conferenza stampa caratterizzata anche da alcune scintille tra i due team. Per Nate Diaz è il debutto da pugile e parte chiaramente sfavorito. Per lui cinque incontri negli ultimi sette anni, tre persi e due vinti. L’età si fa sentire per una delle leggende del combattimento. Di fronte a lui stavolta c’è uno youtuber che piace ai giovani e riempie le arene.

Non solo Jake Paul contro Nate Diaz. Nel programma previsto anche il ritorno sul ring della fuoriclasse dei pesi piuma, Amanda Serrano che difenderà le cinture mondiali di campionessa indiscussa contro Heather Hardy (10 round).

Programma

Jake Paul vs Nate Díaz: peso crucero (10 asaltos).

Amanda Serrano vs Heather Hardy (titoli IBF, IBO, WBA, WBC, WBO, 10 round).

H20 Sylve vs William Silva (pesi leggeri, 8 round).

Chris Avila vs Jeremy Stephens (pesi supermedi, 6 round).

Shadasia Green vs Olivia Curry (pesi supermedi, 10 round).

Alan Sánchez vs Angel Beltrán Villa (pesi welter, 8 round).