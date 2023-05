Salernitana-Atalanta, Vilhena: “La stagione non è ancora finita, Candreva importante per noi”

Tony Vilhena ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida tra Salernitana e Atalanta, decisa da una rete in pieno recupero di Candreva: “Un giocatore esperto come lui è fondamentale per noi e lo è stato per tutto l’anno. E’ un ottimo calciatore che ha segnato gol cruciali. Oggi ci ha fatto tutti contenti“. Il centrocampista dei campani ha poi aggiunto: “Credo che il discorso salvezza sia chiuso, ma la stagione non è ancora finita e vogliamo giocare le ultime tre partite come delle finali. Ai tifosi, tuttavia, dico di godersi questi tre punti importanti“.