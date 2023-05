Bologna-Roma, Rui Patricio e Dybala non convocati, presente Wijnaldum

Rui Patricio e Paulo Dybala non figurano nell’elenco dei convocati per la partita che la Roma disputerà contro il Bologna domani pomeriggio. Lo ha deciso José Mourinho, che a differenza di altre occasioni nelle quali ha portato in tribuna o in panchina alcuni giocatori acciaccati, questa volta il portiere portoghese e l’attaccante argentino restano a Trigoria per recuperare dai problemi fisici e farsi trovare pronti in ottica Bayer Leverkusen. Presente invece Georginio Wijnaldum.