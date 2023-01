Sala su San Siro: “Dialogo con il soprintendente quando in carica”

“È chiaro che proprio per questo e per rispetto alla persona, se è la Carpani come si sente dire, mi rivolgerò a lei quando sarà ufficialmente in carica. Oggi, non mi risulta che lo sia”. Queste le parole del sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della presentazione delle iniziative del Comune in occasione della Giornata della Memoria interpellato in merito ad eventuali contatti con la soprintendente milanese ad archeologia, belle arti e paesaggio Emanuela Carpani sul vincolo architettonico da applicare sullo stadio di San Siro. Alla domanda su cosa ne pensino i club, Sala ha risposto che “credo che abbiano espresso soddisfazione di come è andato il dibattito pubblico e della posizione della giunta”.