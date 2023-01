Lazio-Milan, Theo Hernandez non convocato: affaticamento muscolare per il francese

Il Milan perde un altro titolare a poche ore dal posticipo della diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 contro la Lazio. Stando a quanto riportato da Sky Sport 24 il tecnico rossonero Stefano Pioli ha deciso di non convocare Theo Hernandez per la trasferta dell’Olimpico a causa di un affaticamento muscolare. La scelta dell’allenatore è soprattutto a scopo precauzionale: considerati i numerosi impegni della squadra, non si vuole rischiare di aggravare le condizioni fisiche del francese. A questo punto contro la Lazio è probabile l’impiego di Sergino Dest, mentre si spera di riavere a disposizione Theo già per la prossima sfida di domenica contro il Sassuolo.