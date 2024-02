Rugani riporta la Juventus al successo dopo un mese: un gol in extremis del difensore piega il Frosinone

La Juventus torna alla vittoria dopo oltre un mese. Gli uomini guidati da Massimiliano Allegri, infatti, piegano 3-2 il Frosinone nel match dell’Allianz Stadium valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024: la doppietta di Dusan Vlahovic e il gol allo scadere di Daniele Rugani rendono vane le reti di Walid Cheddira e Marco Brescianini. I bianconeri, nonostante abbiano sbloccato la partita dopo appena tre minuti con il gol del serbo, si ritrovano a fare i conti con una fase difensiva che nelle ultime uscite è apparsa sempre più in affanno. Al 14′, infatti, l’ex attaccante del Bari sigla la rete del pareggio ristabilendo la situazione di equilibrio, mentre poco prima della mezz’ora ci pensa il centrocampista scuola Milan a firmare la rete che vale il sorpasso dei giallazzurri. Neanche il tempo di festeggiare per i ciociari, che Vlahovic realizza la sua personale doppietta per il 2-2.

Nella ripresa Allegri prova a scuotere la sua squadra attraverso delle sostituzioni, togliendo dal campo un impalpabile Federico Chiesa, lontano parenti di quello ammirato con la maglia della Fiorentina. Le mosse del tecnico bianconero non riescono a dare una scossa ai giocatori in campo, mentre dall’altra parte i ragazzi guidati da Eusebio Di Francesco acquisiscono fiducia e tentano di colpire in contropiede gli avversari, per provare a portare a casa una clamorosa vittoria esterna. Quando la partita sembra essere ormai avviata verso il pareggio, ci pensa Daniele Rugani a regalare la vittoria alla Juventus in pieno recupero: il difensore sfrutta un errore di Cerofolini e condanna il Frosinone alla sconfitta.

Questo successo per il club bianconero rappresenta una vera e propria boccata di ossigeno, visto che i tre punti mancavano da ormai oltre un mese. Nelle ultime settimane, infatti, i piemontesi sono passati dal lottare per lo Scudetto al dover difendere il secondo posto dall’assalto del Milan. L’ultima affermazione di Vlahovic e compagni risaliva allo scorso 21 gennaio, quando travolsero il Lecce con un netto 3-0. Da lì in poi due sconfitte con Inter ed Udinese e due pareggi con Empoli e Verona. Adesso la Juventus può riprendere il proprio cammino in ottica Champions League, mentre il Frosinone deve fare i conti con una nuova beffa, che complica ulteriormente il discorso salvezza.