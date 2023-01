Pimenta elogia l’Inter: “Fa il mercato alla grande, all’estero tutti hanno paura di loro”

La procuratrice sportiva Rafaela Pimenta, nel corso della prima edizione del calciomercato tenutasi a Roma, ha fatto il punto sui club italiani: “Secondo me il Sassuolo sta facendo benissimo, perché sta lavorando per i giovani. Anche l’Inter fa il mercato alla grande: tutti all’estero hanno paura di loro, perché sanno che i nerazzurri non fanno svendite. Fanno un prezzo e rimangono fermi fino alla fine. Pogba preoccupato? Questa è una domanda per lui, non per il suo agente…”.

In Italia non ci sono stati molti movimenti, soprattutto a causa delle scarse disponibilità economiche: “E’ un bacino sempre importante, negli ultimi anni c’è stato meno movimento ma già l’anno scorso l’ho trovato molto soddisfacente. Le squadre ora hanno più responsabilità economico-finanziaria di prima. Le società stanno puntando sui giovani, per far crescere nuovi giocatori e creare nuovo mercato. Per il momento è un gennaio come gli altri, in cui le squadre si tanno riorganizzando, ci prepariamo soprattutto per luglio”.