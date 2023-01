Zaniolo, la Roma lo attende a Trigoria per l’allenamento: lui non si presenta

È ormai guerra aperta tra Nicolò Zaniolo e la Roma, più distanti che mai. Nella giornata di lunedì 30 gennaio, il club aveva autorizzato il calciatore a saltare l’allenamento in seguito alle minacce ricevute fin sotto casa. Diverso il discorso per martedì 31 gennaio, in cui il ragazzo era atteso a Trigoria per allenarsi ma ha scelto di sua spontanea volontà di non presentarsi. Tornato a casa, a La Spezia, per ritrovare la serenità, Zaniolo è andato ancora una volta contro i giallorossi, che lo attendevano al centro sportivo in mattinata. Situazione sempre più calda e da monitorare attentamente visto che, già a partire da domani, potrebbero emergere novità.