Lega Pro, Marani candidato alla presidenza: “Zola persona straordinaria, lavoreremo sui giovani”

Candidato alla presidenza della Lega Pro, Matteo Marani ha individuato come vice-presidente – in caso di vittoria – Gianfranco Zola. “Ho pensato a lui perché è una persona straordinaria. Siamo amici da tempo e penso che già la sua presenza sia un bene in qualsiasi contesto. Gli ho proposto di lavorare sui giovani visto che si mette sempre a disposizione con totale generosità” ha detto al termine della conferenza stampa di presentazione del programma. Marani ha poi aggiunto: “Zola è un ambasciatore, ma anche una persona con esperienza internazionale che può portare idee innovative. Gli ho detto che lo sosterrò in qualunque cosa deciderà di fare. Sono davvero contento per possa essere al mio fianco“.