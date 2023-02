Roma-Verona, Smalling ammonito: era diffidato, salta la Cremonese

Tegola per la Roma in vista della partita contro la Cremonese della prossima settimana. Chris Smalling, infatti, era diffidato e al minuto 38 contro il Verona viene ammonito per un brutto fallo ai danni di Tameze. Impatto violento sull’avversario, evita il rosso perché comunque cerca la palla e per sua fortuna non mantiene la gamba troppo rigida. Ma si tratta, comunque, di un cartellino giallo a suo modo pesante.