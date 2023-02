Highlights Virtus Bologna-Brescia 76-84, Coppa Italia Serie A basket 2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 40

Brescia compie l’impresa e batte Bologna in finale di Coppa Italia di basket 2023. I ragazzi di Magro, arrivati al torneo da testa di serie numero 8, si fanno rimontare un vantaggio di 18 punti ma riescono a resistere e a vincere la lotta punto a punto finale. Della Valle trascina la Germani con 26 punti e 6 assist. Non bastano alla Virtus i 24 punti in 23 minuti di uno scatenato Marco Belinelli. Brescia conquista la sua prima Coppa Italia della storia.