Roma-Verona, primo gol per Solbakken: super assist di tacco di Spinazzola (VIDEO)

di Giorgio Billone 32

Il video del gol di Solbakken in Roma-Verona. Prima da titolare e primo gol in giallorosso per l’attaccante norvegese, arrivato da poco alla corte di Mourinho e già capace di ritagliarsi spazio nell’undici capitolino. Bella l’azione con il tocco di El Shaarawy, poi il tacco di Spinazzola e il tiro a incrociare di Solbakken. In alto ecco il video della rete dell’1-0 all’Olimpico.