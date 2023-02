Roma-Verona, Belotti: “Mourinho ci ha parlato dell’importanza del gruppo, ho lavorato molto e ora sto bene”

“Mi sono trovato bene, è un modulo che proviamo da inizio anno. Sono meccanismi che conosco. Dobbiamo sempre farci trovare pronti. Si vince e si perde tutti insieme”. Queste le parole dell’attaccante della Roma Andrea Belotti dopo la vittoria sul Verona per 1-0. “Le parole di Mourinho alla fine? Rimangono tra di noi. Ha parlato del gruppo. È un allenatore che conosciamo, ha allenato grandi squadre e conosce l’ambiente calcio. Quando ha attaccato il gruppo è perché si è reso conto che c’era qualcosa che non andava. La forza del gruppo è fondamentale”. L’ex centravanti del Palermo ha parlato della convivenza con Abraham: “Quando c’è spirito collaborativo, le soluzioni si trovano sempre. Per noi calciatori l’importante è giocare, non cambia se a uno o a due punte”. Belotti ha concluso soffermandosi sulla sua condizione fisica: “Mi sento bene adesso, ci ho messo un po’ a trovare la forma migliore, ma ho lavorato molto”.