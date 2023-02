Juventus, Costacurta replica ad Allegri: “Le cazzate le ha dette lui, deve controllarsi”

Alessandro Costacurta, ex difensore e attuale opinionista di Sky Sport, si è reso protagonista di una piccata replica a Massimiliano Allegri durante Sky Calcio Club. Il tecnico bianconero nei giorni scorsi aveva inveito contro i giornalisti, accusandoli di dire “cazzate” sul gioco della Juventus e sui risultati con pochi gol all’attivo.

Costacurta però non ci sta: “A me non piace come gioca la Juventus ed è colpa dell’allenatore. L’allenatore deve fare i conti con LA situazione in cui si ritrova, a me non piace come gioca la Juve ma ha un buon allenatore – spiega Costacurta, che poi va all’attacco – Le cazzate le ha dette lui, non le diciamo noi e infatti abbiamo tirato fuori i numeri. C’è modo e modo di rispondere alle persone. Se qualcuno ha detto cazzate le ha dette lui. Ci sono rimasto male, Max Allegri deve cercare di controllarsi un po’ di più in certe situazioni. C’è il fatto che lui fa giocare la squadra in un modo che a tanti non piace, ma che piaccia o no lui i risultati li ha portati a casa perché è bravo e sa tirare fuori delle soluzioni. E’ una persona che porta a casa i risultati”.