Roma-Verona, assente lo striscione dei Fedayn in curva all’Olimpico (FOTO)

Controlli rafforzati all’Olimpico per Roma-Verona, dopo gli scontri tra ultras nelle scorse settimane. Lo striscione dei Fedayn, bruciato a Belgrado da ultras serbi con un video diventato virale sul web e nel mondo delle tifoserie organizzate, è assente dalla Curva Sud giallorossa come dimostrano le immagini. Il gruppo è entrato pochi minuti prima del fischio d’inizio, accolto dal boato del resto della curva che ha anche intonato l’inno dei tifosi del Quadraro. Il Questore ha richiesto un inasprimento dei controlli, per una continua tensione tra gruppi che rischia di sfociare in una vera e propria guerra tra ultras. Dopo Roma-Empoli infatti alcuni tifosi giallorossi erano stati aggrediti da tifosi serbi, quindi lo striscione bruciato a Belgrado nelle scorse ore.