Highlights e gol Atletico Madrid-Athletic Bilbao 1-0, Liga 2022/2023 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 27

Gli highlights e i gol di Atletico Madrid-Athletic Bilbao, match valevole per la ventiduesima giornata de La Liga 2022/2023, in cui i Colchoneros guidati da Diego Pablo Simeone si sono imposti 1-0 di misura nei confronti della formazione ospite grazie alla rete realizzata nella ripresa da Antoine Griezmann. In virtù di questo risultato i biancorossi salgono al quarto posto con 41 punti, mentre i baschi restano in settima posizione a quota 32. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature realizzate nella partita.